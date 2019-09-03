Москва, , 18:09 — REGNUM Сторонники либеральных ценностей на постсоветском пространстве часто проявляют двойные стандарты в своём отношении к демократии и часто отказывают в праве определять свою судьбу, кто таким людям не нравится. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«В этом суть лицемерия либералов. У них есть голоса правильные — это которые против того, чего они хотят», — заявил Степанян.

Он отметил, что как в России, так и на Украине те, кто себя позиционирует сторонниками демократических ценностей, мстительно иронизируют над тем, что жители ДНР и ЛНР теперь не могут голосовать на выборах в Верховную раду Украины.

«В Донбассе же люди голосовали за свою идентичность. И теперь хочешь, не хочешь, а их мнение надо уважать», — подчеркнул он.