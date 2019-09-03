Москва, , 17:59 — REGNUM Украина могла бы восстановить реальный политический плюрализм при условии появления реальной оппозиции в лице тех, кто отражал бы мнение жителей восточной Украины. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«(Это будет продолжаться), пока на Украине не будет реальной оппозиции, которая будет отражать мнение жителей восточной Украины», — заявил Степанян.

По его словам, несмотря на то, что в Верховной раде присутствуют депутаты, которые формально представляют интересы восточной Украины, в действительности, они не могут стать основой для настоящего плюрализма в парламенте.

«Есть (депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, у прочих позиция такая. Но отличие в том, что люди, проживающие на западной Украине, имеют право голосовать, а люди, проживающие на восточной Украине и те люди, которые переместились из Донбасса, голосовать права не имеют», — отметил он.