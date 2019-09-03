Москва, , 17:59 — REGNUM В 1990-е годы Россия налаживала отношения с НАТО ценой отказа от собственных планов и интересов, считает депутат Государственной думы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 3 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Безусловно, было бы правильно вести диалог с некоторыми членами НАТО, который мы обязаны вести, так как все мы участники международных отношений, а они суверенные государства, — сказал Затулин. — Определённый уровень отношений с НАТО возможен, но не так, как это было в 1990-е годы — ценой отказа от собственных планов и интересов. Ведь что мы сделали в 1990-е годы? Мы пошли на поводу у НАТО, подписав документ «Партнёрство во имя мира». Тогда это подавалось как шаг навстречу друг другу в условиях, когда НАТО готовился расширяться на восток».

Эта ситуация, как подчеркнул Затулин, не должна воспроизводиться и Россия не должна идти на диалог с НАТО ради диалога, жертвуя при этом своей принципиальной позицией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы НАТО, в рамках военных учений НАТО в Балтийском море альянс будет отрабатывать варианты реагирования на территориальные претензии неназванной страны и на её попытки ограничить свободу судоходства. К участию в манёврах «Северные берега» будет привлечено около 40 кораблей и порядка трёх тыс. военнослужащих из 18 стран.

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