* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 17:56 — REGNUM Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Даръа организовали засаду на колонну правительственных сил, сообщает 3 сентября издание Al Masdar.

По информации издания, засада была организована боевиками между поселениями Аль-Хирак и Изра.

В результате нападения, которое было отбито сирийскими военными, погиб один военнослужащий Сирийской Арабской армии.

Тем не менее издание отмечает, что это первый случай нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийских военных в этом районе после освобождения этих территорий в 2018 году,

Как сообщало ИА REGNUM, боевики радикальных группировок в Сирии переходят к тактике мелких рейдовых групп после серии военных поражений при попытках удерживать под своим контролем целые районы и провинции страны.

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