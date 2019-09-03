София, , 17:54 — REGNUM МИД Болгарии выступил с заявлением в связи с организуемой посольством России в Софии выставкой, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, назвав её вмешательством во внутриполитическую жизнь страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алёша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушения гражданской совести, деформированного экономического развития и оторванности от динамики процессов в развитых европейских странах», — заявили 3 сентября в дипломатическом ведомстве.

Подчёркивается, что МИД Болгарии «не имеет никакого отношения к этому событию» и советует российскому посольству «не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»), который привилегирует только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в стране».

На распространённое заявление уже отреагировало посольство России в Болгарии. Как говорится в комментарии на странице представительства в Facebook, выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая будет открыта 9 сентября на площадке культурно-информационного центра посольства, «направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ».

Отмечается, что многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и «говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы».

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — заключили в российском посольстве.

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