Москва, , 17:51 — REGNUM Господствующее положение партии «Слуга народа» в Верховной раде привело к тому, что политическая система Украины потеряла последние признаки демократичности и подотчётности народу. Об этом заявил член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Суть сегодняшней (Украины): всё сказать по форме правильно, правильные слова и правильные законы принимать. Но по существу там ничего меняться не будет, потому что нет той силы, которая может контролировать и претворять в жизнь то, что народ требовал», — заявил Степанян.

По его мнению, украинские власти теперь могут себе позволить принятие множества популистских законопроектов и решений, поскольку их реализация всё равно будет сохраняться в руках всё той же узкой группы политической элиты.

«По форме скажут, что нет военного конфликта на Донбассе, но там опять будут убивать людей, опять будут трупы, торговать наркотиками», — добавил он.