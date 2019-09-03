Тбилиси, , 17:38 — REGNUM В правительстве Грузии будут произведены небольшие изменения, которые усилят команду, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Георгий Гахария после того, как председатель правящей партии «Грузинская мечта» официально представил его кандидатуру на пост премьер-министра.

«В составе правительства будут небольшие изменения. Пост министра внутренних дел займет господин Вахтанг Гомелаури, а пост министра обороны — господин Ираклий Гарибашвили. Эти изменения усилят правительство и политическую команду. Господин Леван Изория также займет высокую должность — он возглавит Совет безопасности», — сообщил Георгий Гахария.

По его словам, сегодня же новый состав правительства будет представлен на рассмотрение и утверждение парламента.

Напомним, что 2 сентября уже бывший премьер Мамука Бахтадзе заявил об отставке, после чего весь состав правительства Грузии приобрел статус исполняющего обязанности. 3 сентября после совещания в формате политсовета правящей партии, а затем — парламентского большинства лидер и учредитель «Грузинской мечты» представил Георгия Гахария на пост министра.

Леван Изория до настоящего времени занимал должность министра обороны, а Вахтанг Гомелаури был руководителем Службы госбезопасности Грузии.

Напомним также, что Ираклий Гарибашвили был главой МВД в период, когда правительство Грузии после победы на парламентских выборах 2012 года возглавлял Бидзина Иванишвили. После отставки Иванишвили Ираклий Гарибашвили занял пост премьера, на котором продержался до конца 2015 года. 30 декабря 2015 года его сменил на этом посту Георгий Квирикашвили, а после отставки Квирикашвили с июня 2018 года правительство Грузии возглавлял Мамука Бахтадзе.