Тбилиси, , 17:36 — REGNUM Грузинская так называемая «Объединенная оппозиция», вокруг которой сгруппировались сторонники и соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, созывает всех своих активистов к зданию парламента Грузии.

Причиной такой мобилизации стали очередные изменения в составе правительства Грузии, которое решением правящей партии «Грузинская мечта» должен возглавить нынешний министр внутренних дел Георгий Гахария.

Как заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Григол Вашадзе, некогда кандидат в президенты от «Объединенной оппозиции», терпеть происходящее в стране общество больше не в состоянии. Предстоящее назначение Гахария премьером он назвал плевком в лицо народу и всему оппозиционному спектру.

«Представление Гахария на пост премьер-министра — это оскорбление для всего нашего общества, всего оппозиционного спектра и тех людей, которые с 20 июня защищают интересы страны. Оппозиция и гражданское общество должны сделать все для того, чтобы не допустить утверждения Гахария премьер-министром. Мы категорически требуем, чтобы правительство поменяло эту кандидатуру и не обостряло противостояние», — заявил Вашадзе.

Он призвал всех своих сторонников и соратников собраться в 19:00 часов у здания парламента Грузии и выразить свое отношение к происходящим в стране событиям.

По оценке Вашадзе, в правительстве Грузии реальных изменений не происходит, и одни и те же люди меняют посты по принципу карусели.

Напомним, что после совещания политсовета партии «Грузинская мечта» и собрания парламентского большинства председатель партии Бидзина Иванишвили 3 сентября представил журналистам и общественности будущего нового премьера. На этот пост правящая партия выдвигает министра внутренних дел Георгия Гахария, того самого, отставки которого с 20 июня 2019 года требуют участники ежедневных акций протеста в Тбилиси.

Как известно, уже бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября несколько необычным способом — постом в соцсети, после чего встретился с ведущими грузинских телевизионных ток-шоу и дал некоторые «разъяснения» и ответы на отдельные вопросы.

До назначения нового правительства Бахтадзе и весь состав его правительства остаются исполняющими обязанности.