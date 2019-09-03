Мадрид, , 17:09 — REGNUM «Если планы оппозиции потерпят крах, Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 31 октября, что вызовет административный хаос, который усугубится в случае выхода без соглашения, — пишет сегодня, 3 сентября, испанское издание El Mundo. — Вне зависимости от результатов переговоров, есть пять формальностей, которые следует принимать в расчет перед лицом ночи Хэллоуина, если вы живете в этой стране или планируете ее посетить».

В первую очередь СМИ напоминает про вид на жительство. «То, в какой форме произойдет Брексит, отразится на праве европейцев проживать в Соединенном Королевстве на постоянной основе», — подчеркивает издание. При наличии соглашения с Брюсселем любой гражданин ЕС сможет свободно переехать в Британию до 31 декабря 2020 года. Там он должен будет до 30 июня 2021 года запросить временный или постоянный вид на жительство (в зависимости от того, прожил ли он до этого пять лет в Соединенном Королевстве). В случае «жесткого Брексита» сроки останутся теми же, однако человеку придется доказать, что он жил в стране до 31 октября 2019 года.

El Mundo советует не забывать про изменение размера пособий по безработице и пенсионных выплат (для живущих в Британии граждан ЕС), а также иметь для поездок в Соединенное Королевство действующий заграничный паспорт. Если 31 октября произойдет неупорядоченный Брексит, то въехать в Великобританию можно будет только с этим документом. Кроме того, СМИ рекомендует оформить для путешествий страховку, а студентов, участвующих в программе Erasmus, призывает связаться со своими университетами и уточнить вопрос с документацией.