Великий Новгород, , 17:04 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы Андрей Ломанов сегодня, 3 сентября, публично вышел из партии «Единая Россия», в рядах которой состоял около 12 лет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявление о выходе из партии Ломанов опубликовал сегодня, 3 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Конечно, это непростое для меня решение. Я был представителем «Единой России» на различных выборах без малого 12 лет. К сожалению, вынужден констатировать, что теперь это совсем не та партия, в которую я вступал. Связь с избирателями практически потеряна, отсутствует внятная позитивная повестка. И дело вовсе не в людях, большинство состоящих в партии людей — честные и порядочные граждане нашей страны. Проблема в отрыве руководства партии от населения, от реальных нужд и забот людей, большей частью отсутствие желания вникать в их проблемы и предлагать пути решения», — пояснил свой поступок Ломанов.

Он заявил, что «в последнее время значительная часть законодательных решений, ухудшающих положение наших граждан, принимается исключительно благодаря большинству «Единой России».

«В таких условиях я считаю, что не имею больше права находиться в рядах «Единой России», и все дальнейшие свои решения я буду принимать исключительно в интересах своих избирателей, уже без оглядки на решения партийного руководства», — заявил депутат.

В тексте самого заявления депутат отметил, что позиция руководства Новгородского регионального отделения партии расходится с его личными убеждениями и интересами его избирателей. В качестве примера он назвал законопроект о снижении возрастного ценза для матерей первенцев в Новгородской области (29 лет, в более старшем возрасте жительницы Новгородской области при рождении первенцев выплаты не получают — прим. ИА REGNUM).

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Ломанов также заявил, что выступает за прямые выборы глав районов и муниципалитетов. Кроме того, его не устраивает сокращение числа почётных грамот Новгородской областной думы, необходимых для получения жителями региона звания ветерана труда Новгородской области. Депутат отмечает, что теперь на это звание могут претендовать втрое меньше жителей региона.

Напомним, Ломанов был избран в Новгородскую областную думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу №8, в региональном парламенте является членом фракции «Единая Россия». Ранее, с 2008 по 2016 годы он был депутатом думы Великого Новгорода.