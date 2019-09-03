Курган, , 17:02 — REGNUM В Курганской области на выборах губернатора региона граждане, которые не могут проголосовать по месту своей постоянной регистрации, но будут находиться на территории Зауралья, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке. Об этом накануне единого дня голосования напомнили журналистам в избиркоме Курганской области.

Для голосования по месту нахождения необходимо с 5 сентября и до 14:00 часов 7 сентября обратиться в участковые избирательные комиссии по месту регистрации. Для жителей Курганской области, которые в день голосования будут в Москве, образованы 30 цифровых избирательных участков.

«В Москве, чтобы проголосовать на цифровом избирательном участке, заявления подали 25 жителей Курганской области», — отметила заместитель председателя избирательной комиссии Курганской области Елена Дружинина.

На данный момент более 2 700 жителей Курганской области подали заявления на включение в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора, из них 9 направили документы через Единый портал государственных услуг.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Курганской области пройдут 322 избирательные кампании. Это выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, и других выборных лиц местного самоуправления.