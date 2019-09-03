Брюссель, , 16:49 — REGNUM В рамках военных учений НАТО в Балтийском море альянс будет отрабатывать варианты реагирования на территориальные претензии неназванной страны и на её попытки ограничить свободу судоходства, сообщает 3 сентября пресс-служба Североатлантического альянса.

К участию в манёврах «Северные берега» будет привлечено около 40 кораблей и порядка трех тыс. военнослужащих из 18 стран.

Учения начнутся в порту Копенгагена и будут проходить в акватории Датских проливов, соединяющих Северное и Балтийское моря. Кроме того, часть учений будет проведена между Килем и островом Борнхольм.

«Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут стремиться восстановить свободу судоходства. Учения будут также включать отработку морской разведки, морского боя, противовоздушной обороны, противолодочной борьбы и разминирования», — описали в альянсе легенду предстоящих учений.

При этом отмечается, что манёвры будут проведены на фоне военного усиления России в этом регионе.

В манёврах будут участвовать корабли и подразделения вооружённых сил Британии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, США, Польши, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Хорватии и Эстонии.

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