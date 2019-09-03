Душанбе, , 16:46 — REGNUM Сотрудники силовых структур Таджикистана, расквартированные в Согдийской области Таджикистана, сегодня, 3 сентября, утром были подняты по тревоге.

Как пояснили в министерстве обороны страны, военнослужащие задействованы в учениях, которые по поручению главы государства Эмомали Рахмона будут проходить в разных регионах области в период с 3 по 5 сентября.

В ходе манёвров планируется отработать тактику окружения и уничтожения вооружённых преступных групп, которые проникли на территорию области, а также организацию территориальной обороны и мобилизацию офицеров и солдат запаса.

Как отметили в оборонном ведомстве страны, по итогам манёвров на полигоне «Чорух-Дайрон» 5 сентября отличившихся военнослужащих поощрит лично министр обороны страны Шерали Мирзо.