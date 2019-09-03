Пермь, , 16:37 — REGNUM В Пермском крае министерство сельского хозяйства и продовольствия обрело постоянного руководителя. Его возглавила Оксана Бреднева, которая ранее была во главе министерства, но с приставкой «и.о».

В качестве исполняющей обязанности она была назначена в июне. Теперь Бреднева является полноправным министром.

Предшественником нового руководителя был Александр Козюков, который возглавлял министерство с 2017 года.

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