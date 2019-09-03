Москва, , 16:33 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ ждет объяснений от экс-посла США Джона Хантсмана относительно публикаций в соцсетях посольства точного маршрута движения участников несанкционированного митинга в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ», — сказал Пискарёв.

Парламентарий сообщил, что в ближайшее время будет определенность с датой заседания комиссии, на которое будет приглашен Хантсман, чтобы депутаты могли задать интересующие вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела РФ 3 августа.

По мнению Пискарёва, ранее озвученная Хантсманом версия относительно публикации на аккаунте посольства США маршрута участников несанкционированного митинга прозвучала неубедительно.

Читайте ранее в этом сюжете: В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне