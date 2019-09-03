3 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Предстоящие 8 сентября выборы в Московскую городскую думу с большой вероятностью могут обновить мандаты прежнего депутатского корпуса, лояльного не только к федеральной, но и городской власти. VI созыв сделал столичный парламент одним из самых незаметных за многие годы. Как действовали народные избранники, когда нужно было проявить принципиальность в интересах москвичей?

Евгений Цоц, , 18:05 — REGNUM В последние годы, до серии летних митингов несистемной оппозиции, в Москве начинали забывать о законодательном органе исполнительной власти — Московской городской думе. Ушли в прошлое острые дебаты, живые обсуждения и споры. МГД всё сильнее превращалась в компанию «профессионалов», суть решений которых понимали немногие. Многие из «старых» депутатов 8 сентября хотят стать новыми и вернуть себе власть. Так давайте вспомним, как менялась Москва при их нынешнем правлении, и подумаем, нужно ли голосовать за них снова?

Московская парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Появление МЭШ

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) появился в 2016 году как эксперимент и за короткое время распространился на все учебные заведения Москвы. Его суть, на первом этапе, сводилась к тотальному переводу учебных программ в электронный вид. Для этого во все учебные заведения столицы закупили компьютеры, планшеты, интерактивные доски, точки беспроводного интернета.

Насколько был необходим городу этот проект, большой вопрос. При его внедрении власти Москвы обошлись без законодательного и научного обоснования, не посоветовались с родителями, не провели исследований, проигнорировав медицинские и психологические риски. Интересно, хоть где-то в мире столь вероломно с правом людей на воспитание их детей уже поступали?

Но оборудование — лишь первый шаг. Власти Москвы не скрывают, что работают над вторым этапом — электронными досье на ребёнка. Этакой меткой, которой её владелец сможет распоряжаться, как в религии бесы распоряжаются душами грешников. Только дети оказываются невольниками положения даже безо всяких грехов.

ИА REGNUM посвятило этой теме целый цикл публикаций. А что депутаты Мосгордумы? Прилежно играли в молчанку.

«Московская электронная школа» (МЭШ) Mos.ru

Отравление детей

В конце 2018 года в Москве массово отравились дошкольники и школьники. Социальные сети разрывались от криков о помощи родителей. В анализах некоторых детей врачи находили бактерии шигеллы.

Через некоторое время по этой теме появились скупые официальные данные Роспотребнадзора, читая которые было очевидно, что они преуменьшают масштаб проблемы и не разбираются с причиной. В начале 2019 года изменилось меню в детских садах. Оттуда исчезли многие натуральные продукты — масломолочные, свежие овощи и рыба.

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В течение двух месяцев городские власти, в том числе и депутаты Мосгордумы, проблему не замечали, не упоминали, профильные ведомства на официальные запросы СМИ не отвечали.

Удвоение сборов и штрафов

В конце 2018 года депутаты Московской городской думы резко повысили стоимость парковки в центре столицы до 380 рублей в час. Узаконили также сокращение бесплатного времени — с 15 до 5 минут, что особенно сказалось на посетителях различных магазинов и других мест в центре города. Отменили и бесплатное воскресенье. Никакие возражения в расчёт приняты не были. Через некоторое время также удвоили и штрафы за неоплату парковки.

Понятно, что никакие бесплатные места взамен созданы не были. Речь идёт о банальном выдавливании автомобилистов из города. Транспортную проблему Москвы решают, выдавливая бедных.

Московская парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Градоуплотнительная политика

Не стоит описывать отдельные конфликты по точечной застройке, в которых депутаты Мосгордумы от провластных объединений никогда не выступают на стороне жителей. Но стоит отметить, что всё больше москвичей проживают в башнях по 20−30 этажей. Чтобы выбраться на улицу, они едут на лифте минуту-две-три. Их дома обклеены разными пластмассовыми утеплителями, поэтому всегда жарко, всегда душно. А возле дома на крошечных придомовых территориях кишит муравейник, иногда совмещённый с гигантскими парковками. Личного пространства всё меньше и меньше.

В Москве проводятся массовые кампании по застройке территорий — реновация пятиэтажек, транспортно-пересадочные узлы с небоскрёбами. Результат — неизбежное ухудшение самочувствия людей. Московская реновация, транспортно-пересадочные узлы с небоскрёбами, застройка.

Юго-Восточная хорда и радиация

Несколько месяцев жители Москвы, активисты, журналисты пытаются разобраться, опасно или нет строить мосты и дорогу рядом с местом, где долгие годы хоронили радиоактивные отходы. Московский завод полиметаллов в Москворечье-Сабурово оставил мало информации о том, что лежит в просеке на побережье Москвы-реки, присыпанное слоем земли. В некоторых местах защитный слой съехал, образовались лунки, в которых уровень радиации, по данным различных измерений, сильно превышает нормальные значения. Ближайшая «лунка» находится в десятках метров от места стройки. Масштабы угрозы никто не знает. Однако есть версия, что опасные отходы могут храниться даже под илом Москвы-реки.

За несколько месяцев активной кампании интерес к проблеме проявил кто угодно, но только не депутаты Мосгордумы.

Повсеместная цифровизация и big date

В Москве ведётся масштабная работа по сбору и обработке информации о людях и их действиях. Начиная от перевода многих услуг в электронную форму и заканчивая повсеместной установкой камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц. У очевидных плюсов такой работы есть не менее очевидные недостатки. Личные данные человека могут быть использованы злоумышленниками, в том числе обладающими должностными полномочиями. Это также ведёт к ограничениям свобод людей. По этим вопросам Мосгордума должна работать над сдерживающими механизмами, которые позволят сочетать пользу от технологий и минимальный вред людям. Однако такая работа в интересах москвичей не ведётся.

Неудивительно, что жители Москвы с охотой выходили летом на акции протеста. К самым острым проблемам депутаты Мосгордумы безучастны, не замечают проблемы города, не говорят о них и не выступают оппонентами правительству столицы. А вот интересами граждан поступаются при каждом удобном случае. Нужно ли нам, чтобы такие возвратились во власть?