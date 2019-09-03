Смоленск, , 15:52 — REGNUM Новым заместителем губернатора Смоленской области — руководителем аппарата администрации Смоленской области назначен Юрий Свириденков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 3 сентября, распоряжение о назначении подписал губернатор Алексей Островский.

Юрий Свириденков родился 19 августа 1985 года в городе Ярцево Смоленской области. Имеет два высших образования — по специальностям «География» и «Юриспруденция». В 2008 — 2010 годах он работал в аппарате администрации Смоленской области, главном управлении международных связей, регионального сотрудничества и туризма Смоленской области, затем занимал целый ряд должностей в аппарате администрации Смоленской области, в том числе — пост первого заместителя руководителя аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 сентября, стало известно об увольнении с должностей заместителей губернатора Смоленской области Анны Кожуриной и Руслана Черных. Причиной увольнения вице-губернаторов стала угроза срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве чиновников.

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