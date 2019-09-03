Сухум, , 15:49 — REGNUM Штабы кандидатов в президенты Абхазии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии обменялись обвинениями в запугивании своих сторонников, сообщает 3 сентября РИА Новости.

Штаб действующего президента Хаджимбы заявляет о фактах запугивания жителей армянских сел и других населенных пунктов Гагрского и Галского районов силами оппозиции. Команда Хаджимбы призвала штаб Квицинии «принять соответствующие меры по недопущению провокаций, которые могут привести к эскалации напряженности и усилению конфронтации, наносящей ущерб всему народу Абхазии».

Штаб Квицинии, в свою очередь, опроверг обвинения штаба действующего главы государства и заявил, что сторонники Хаджимбы запугивают и угрожают гражданам «армянской и русской национальностей».

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 8 сентября.

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