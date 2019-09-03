Париж, , 15:48 — REGNUM Группа гражданской безопасности Франции отправится вечером 3 сентября в Боливию, пораженную, как и ее соседи, крупными лесными пожарами, сообщает министерство внутренних дел страны.

Издание отмечает, что группа состоит из шести французских экспертов в области лесных пожаров.

В рамках двустороннего сотрудничества с Ла-Пасом французская группа должна предоставить экспертные знания и рекомендации властям Боливии, а также подготовиться к прибытию нового французского отряда из 46 человек.

«Наша страна имеет опыт в сфере гражданской безопасности и солидарности в международном мире, пораженном тем, что происходит в тропических лесах Амазонки», — заявил министр внутренних дел Франции, добавив, что три других французских эксперта по лесным пожарам находятся в Боливии, но в составе координационной группы, возглавляемой Европейским союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что страна окажет гуманитарную помощь Боливии, страдающей от сильных лесных пожаров.

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