Москва, , 15:43 — REGNUM По итогам визита президента России в Монголию, отношения двух стран подняты на качественно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Как сообщили в пресс-службе администрации президента, об этом заявил монгольский премьер-министр Ухнагийн Хурэлсух в ходе встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, народ Монголии очень рад визиту российского лидера.

«Ваш визит проходит в исторический момент, когда мы празднуем 80-летие победы в битве на реке Халхин-Гол. Сегодня у нас выходной день, чтобы обеспечить условия, чтобы все, кто интересуется ходом вашего визита, могли по телевизору, в прямом эфире смотреть ход вашего визита», — отметил он, добавив, что народы двух стран имеют вековую историю дружбы.

Владимир Путин согласился со словами о важности подписанных ранее соглашений между странами, пригласив монгольского премьера в Россию. По его словам, Хурэлсух давно не был в нашей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты двух стран подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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