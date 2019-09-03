Москва, 3 сентября 2019, 15:43 — REGNUM По итогам визита президента России в Монголию, отношения двух стран подняты на качественно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Как сообщили в пресс-службе администрации президента, об этом заявил монгольский премьер-министр Ухнагийн Хурэлсух в ходе встречи с Владимиром Путиным.
По его словам, народ Монголии очень рад визиту российского лидера.
«Ваш визит проходит в исторический момент, когда мы празднуем 80-летие победы в битве на реке Халхин-Гол. Сегодня у нас выходной день, чтобы обеспечить условия, чтобы все, кто интересуется ходом вашего визита, могли по телевизору, в прямом эфире смотреть ход вашего визита», — отметил он, добавив, что народы двух стран имеют вековую историю дружбы.
Владимир Путин согласился со словами о важности подписанных ранее соглашений между странами, пригласив монгольского премьера в Россию. По его словам, Хурэлсух давно не был в нашей стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты двух стран подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Читайте также:
Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе