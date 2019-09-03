Киев, , 15:42 — REGNUM Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский хочет, чтобы все обвинения с него были сняты по закону, а не по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я не хотел бы, чтобы он позвонил, и это произошло по звонку», — сказал журналист о Зеленском.

По словам Вышинского, всё происходившее с ним за год было «по звонку», поэтому он хочет, чтобы в дальнейшем исполнялся закон. В таком случае «ложь сразу станет видна», добавил он.

Вышинский отметил, что не желает быть выданным России в рамках обмена пленными, так как не был осуждён и не признает себя виновным. Кроме того, такая процедура не определит его дальнейший статус.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Вышинский, которого власти Украины обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса, был освобожден из-под стражи под личное поручительство. Под арестом он находился больше года.

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