Сана, , 15:42 — REGNUM Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Эксперты организации опубликовали подробный доклад о военных преступлениях, совершаемых на протяжении последних пяти лет в стране, с момент начала здесь внутреннего конфликта.

ООН призвала к немедленному прекращению всех актов насилия, совершаемых в отношении гражданских лиц.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли лояльного Саудовской Аравии президента Мансура Хади. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия.

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