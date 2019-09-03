Производители должны в ближайшее время передать в состав Тихоокеанского флота атомную субмарину «Князь Олег». Это лодка проекта 955А «Борей». Её базой будет Камчатка. Об этом пишут «Известия».

Москва, , 15:31 — REGNUM Ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» будут являться основой морских стратегических ядерных сил РФ. В соответствии с государственной программой вооружений, ВМФ РФ получит десять таких субмарин.

Три АПЛ, «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», уже находятся в составе ВМФ РФ. Первый атомоход — в составе Северного флота, а второй и третий атомоходы — в составе Тихоокеанского флота. АПЛ «Князь Владимир» Северный флот получит в 2020 году. В 2020 году «Князь Олег» по плану должен поступить на Тихоокеанский флот.

Подводные лодки класса «Борей» оснащены 16 межконтинентальными баллистическими твердотопливными ракетами Р-30 «Булава-30». Радиус действия этих ракет составляет более 9 тысяч километров. У каждой ракеты несколько разделяющихся боевых блоков. Мощность каждого блока составляет 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Таким образом, один залп «Борея» способен обратить в пыль несколько десятков целей, среди которых могут быть военные сухопутные и морские базы и целые города.

По мнению экспертов, Тихоокеанский и Северный флот получат по пять новейших АПЛ проекта «Борей». Подобный подход был и во времена СССР. Советские стратегические атомные ракетоносцы, на которых была возложена задача удара возмездия, делились примерно на две равные части между Тихоокеанским и Северным флотами.

Тихоокеанский флот в плане ответного ядерного удара России играет особую роль. Очень удобно расположена база атомных подводных лодок в городе Вилючинск на Камчатке. Покинув базу, АПЛ сразу выходит в океан, таким образом сразу попав в район своего боевого дежурства. Кроме того, время подлёта ракет, стартующих из района Камчатки, гораздо меньше, чем у ракет, которые выпущены из района Баренцева моря.