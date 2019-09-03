Москва,
3 сентября 2019, 16:26 — REGNUM В Москве прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане. Траурное мероприятие состоялось в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Онищенко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Воздушные шары в память о погибших
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Маргарита Симоньян и Геннадий Онищенко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция началась с минуты молчания в память погибших. После этого собравшиеся возложили цветы и выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта. В памятном мероприятии приняли участие ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений города Москвы, где проходили лечение заложники.
Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В небо выпустили 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник полиции отдаёт честь погибшим при теракте в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отметим, что 3 сентября в России стало днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более трёхсот человек, в том числе 186 детей.
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