Москва, , 16:26 — REGNUM В Москве прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане. Траурное мероприятие состоялось в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Воздушные шары в память о погибших Дарья Антонова © ИА REGNUM Маргарита Симоньян и Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция началась с минуты молчания в память погибших. После этого собравшиеся возложили цветы и выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта. В памятном мероприятии приняли участие ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений города Москвы, где проходили лечение заложники.

Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM

В небо выпустили 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта Дарья Антонова © ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику «В память о жертвах трагедии в Беслане» Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане» Дарья Антонова © ИА REGNUM Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз Дарья Антонова © ИА REGNUM Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке Дарья Антонова © ИА REGNUM Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке Дарья Антонова © ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане» Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане» Дарья Антонова © ИА REGNUM Сотрудник полиции отдаёт честь погибшим при теракте в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье Дарья Антонова © ИА REGNUM Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье Дарья Антонова © ИА REGNUM Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM Акция памяти о жертвах теракта в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что 3 сентября в России стало днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более трёхсот человек, в том числе 186 детей.

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