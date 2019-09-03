Москва, 3 сентября 2019, 16:26 — REGNUM В Москве прошла панихида памяти жертв теракта в Беслане. Траурное мероприятие состоялось в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Онищенко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Воздушные шары в память о погибших
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Маргарита Симоньян и Геннадий Онищенко
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция началась с минуты молчания в память погибших. После этого собравшиеся возложили цветы и выпустили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта. В памятном мероприятии приняли участие ветераны спецподразделений «Альфа», «Вымпел», руководство и врачи ведущих медицинских учреждений города Москвы, где проходили лечение заложники.

Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз
Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В небо выпустили 334 белых воздушных шара — по числу жертв теракта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Даже спустя 15 лет после трагедии многие не могли сдержать слёз
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане» на Солянке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к мемориалу «В память о жертвах трагедии в Беслане»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник полиции отдаёт честь погибшим при теракте в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Панихида по погибшим в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти о жертвах теракта в Беслане
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, что 3 сентября в России стало днём солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане. В течение трёх дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли более трёхсот человек, в том числе 186 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Беслан в наших сердцах» — в Ростовской области вспоминают жертв терактов