Рим, , 15:25 — REGNUM В официальном блоге итальянской партии «Движение 5 звезд» во вторник, 3 сентября, был опубликован черновик программы работы возможного нового коалиционного правительства страны.

Представители «Движения» и либеральной Демократической партии сошлись на 26 пунктах, большинство из которых сформулировано довольно размыто.

Подтверждены некоторые обещания, сделанные ранее, — в частности о намерении продлить мораторий на повышение НДС и о намерении установить минимальный уровень оплаты труда.

Отдельный (последний) пункт черновика программы посвящен развитию Рима: итальянскую столицу обещано сделать более привлекательной как для туристов, так и для горожан.

Публикация черновика программы вызвана тем, что именно во вторник избиратели «Движения 5 звезд» участвуют в онлайн-опросе и выражают свое отношение к возможному формированию правящей коалиции с либералами. Если они выскажутся против, предварительные договоренности о формировании правительства в этом составе могут быть расторгнуты.

Читайте также: Почему в Италии придет к власти правительство меньшинства

Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны может быть сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.