Москва, , 15:22 — REGNUM В Монголии прошёл торжественный приём, посвящённый 80-летию победы на Халхин-Голе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации президента, Владимир Путин присутствовал на мероприятии со своим монгольским коллегой.

Как отмечается, российский лидер поздравил Халтмагийн Баттулгу и всех граждан страны с праздником.

«Глава государства подчеркнул, что Россия будет делать всё, чтобы дружеские и проверенные временем отношения с Монголией стали по-настоящему стратегическим партнерством», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, ранее лидеры двух стран возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и пообщались с ветеранами боёв с японскими агрессорами.

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