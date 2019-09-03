Исламабад, , 15:36 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр прибудет с официальным визитом в Пакистан, об этом 3 сентября сообщает Geo TV.

Глава внешнеполитического ведомства королевства прибудет в Исламабад завтра, 4 сентября, чтобы обсудить с руководством страны ситуацию, сложившуюся в регионе.

Предполагается, что аль-Джубейр проведет переговоры с премьер-министром страны Имран Ханом, а также с главой пакистанского внешнеполитического ведомства Шахом Мехмудом Куреши.

В преддверии визита, глава правительства Пакистана провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салман, темой дискуссии была ситуация в индийском Кашмире.

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