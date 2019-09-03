Киев, 3 сентября 2019, 15:18 — REGNUM Большинство депутатов Верховной Рады Украиныподдерживают необходимость сокращения количества народных избранников.
В частности, депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что на Украине численность депутатов Рады не соответствует количеству граждан страны.
При этом он отметил, что поддержал бы сокращение депутатов до 100 человек, чтобы быстрее принимать законы.
В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил сократить количество народных депутатов до 225, а не до 300, как планирует фракция «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября парламент Украины планирует рассмотреть проект закона президента Владимира Зеленского о сокращении количество депутатов с 450 до 300 человек. Так, в статье 76 Конституции планируется указать, что конституционный состав Верховной рады — 300 депутатов, а не 450. В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва.