Амстердам, , 15:26 — REGNUM Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе. С такой просьбой обратилась к Киеву прокуратура Нидерландов, сообщает газета NRC Handelsblad.

К украинской стороне обратился член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке. Он заявил, что Цемах нужен для дальнейшего расследования крушения лайнера, и включать его в список обмениваемых с Россией лиц не следует.

Голландская прокуратура стала рассматривать экс-главу противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Цемаха как подозреваемого после того, как у следователей появились некие новые данные о произошедшем. Подробности Нидерланды не раскрывают.

Как сообщало ИА REGNUM, Цемах был похищен украинскими силовиками в конце июля в городе Снежном в ДНР. Его вывезли на Украину, где рассматривали в качестве свидетеля по делу о катастрофе рейса МН17.

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