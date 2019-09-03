Рига, , 15:16 — REGNUM Серьезные инициативы по поддержке родителей с детьми при обсуждении будущего бюджета не были выдвинуты правящими партиями Латвии. Об этом заявил демограф Илмар Межс в интервью Латвийскому радио.

По словам демографа, если последние пять лет поддержка государства семьям увеличивалась, то сегодня Латвия может оказаться в хвосте среди стран ЕС по размерам выделяемой помощи. В качестве примера Межс привел соседнюю Эстонию, где объем выплат в два раза больше, а для многодетных семей планируется увеличение уже существующей помощи.

Эксперт признает, что деньги не могут решить всех проблем, но если не предпринять кардинальных изменений, то Латвию ждет новое сокращение населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально в Латвии проживают 1 913 900 человек, однако, по прогнозу ООН, этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.

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