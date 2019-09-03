Белград, , 15:15 — REGNUM Новый спецпредставитель США по Западным БалканамМэтью Палмер видит своей основной задачей на краткосрочную перспективу возвращение Белграда и Приштины за стол переговоров. Об этом он заявил в опубликованном 3 сентября интервью сербскому агентству «Танюг».

Палмер выразил надежду, что новое правительство Косово, которое будет сформировано после выборов 6 октября, согласится отменить введённые в конце минувшего года пошлины в 100% на товары из Сербии, а Белград прекратит свои усилия по «международной делегитимизации Косово».

«Подобные вещи бесполезны. Лоббирование отмены признания Косово среди малых стран, возможно, и приводит к тактическим успехам Сербии, но Белграду стоит сохранить свои интересы и достичь соглашения о нормализации. Мы надеемся, что обе стороны поймут их интересы и достигнут сделки», — отметил американский дипломат.

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Палмер добавил, что Соединённые Штаты хотели бы видеть центральным пунктом в будущем соглашении Белграда и Приштины положение об их взаимном признании. При этом он подчеркнул, что переговоры должны привести не к поражению одной из сторон, а к «победе Сербии, победе Косово и всего международного сообщества».

«Это потребует компромисса, своего рода эмпатии, понимания того, как другая сторона смотрит на вещи, а также готовности к совместной работе и достижению соглашения, которое было бы приемлемо на местном уровне и в то же время могло быть представлено гражданам как правильное решение», — сказал Палмер.

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Отвечая на вопрос о том, что Вашингтон подразумевает под компромиссом в ситуации, когда Белград не желает признавать Косово, не получив ничего взамен, Палмер отметил, что поиск решения не входит в задачи США, а ответственность за этот процесс должны взять на себя переговорные стороны.

«Мы готовы работать с властями в Белграде и Приштине, чтобы поддержать прогресс. Но очень важно, чтобы это соглашение было чем-то локальным, а не написанным в Вашингтоне и затем навязанным сторонам. Это не имело бы стабильной перспективы в будущем», — сказал спецпредставитель США.

Палмер подчеркнул, что Вашингтон и Белград «хотят одного и того же — продвижения к европейскому будущему Сербии». Для прогресса на этом пути необходимо окончательное решение косовской проблемы, заключил он.

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