Киев, 3 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос, сославшись на статус депутата, заявил глава государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба 3 сентября на своём telegram-канале.
По его словам, в ГБР пришёл адвокат Порошенко и заявил, что его подзащитный теперь народный депутат и работает в сессионном зале парламента.
Труба отметил, что такая аргументация может использоваться Порошенко в дальнейшем для игнорирования повесток.
Напомним, 3 сентября Порошенко хотели допросить в рамках ряда уголовных дел, возбуждённых против него.
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Ранее Верховная рада Украины решением 373 депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.
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