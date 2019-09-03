Киев, , 15:25 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос, сославшись на статус депутата, заявил глава государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба 3 сентября на своём telegram-канале.

По его словам, в ГБР пришёл адвокат Порошенко и заявил, что его подзащитный теперь народный депутат и работает в сессионном зале парламента.

Труба отметил, что такая аргументация может использоваться Порошенко в дальнейшем для игнорирования повесток.

«Но есть одно «но». У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избегания ответственности», — подчеркнул глава ГБР.

Напомним, 3 сентября Порошенко хотели допросить в рамках ряда уголовных дел, возбуждённых против него.

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Ранее Верховная рада Украины решением 373 депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.

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