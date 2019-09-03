Таллин, , 15:12 — REGNUM Боевая группа Северо-Атлантического альянса, расположенная в Эстонии, проведет военные учения «Furious Hawk» на латвийском полигоне Адажи, сообщает Postimees.

Пресс-служба генштаба сил обороны Эстонии сообщила, что учения начнутся 3 сентября и продлятся две недели. В военных маневрах примут участие около 700 солдат Великобритании и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава министерства обороны Эстонии Юри Луйк ранее заявил, что необходимость проведения военных учений НАТО на территории Прибалтики обусловлена уязвимостью данных стран в случае кризиса.