Рига, , 15:10 — REGNUM За год количество детей-неграждан в Латвии сократилось почти более чем на 800 человек. Об этом сообщает новостной портал grani.lvсо ссылкой на данные Управления по делам гражданства и миграции.

Так, из предоставленной информации следует, что на момент 1 января 2018 года в Латвии количество детей-неграждан составляло 5260 человек, а уже в январе 2019 года их число составило 4383 лиц.

Из подсчетов ЦСУ следует, что на начала 2019 года в Латвии около 86% жителей были гражданами, 10,7% — негражданами и 2,2% — гражданами России (2,2%). Большая часть неграждан проживает в Риге — 51%, составляя при этом 17% столичного населения.