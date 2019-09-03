Сухум, , 15:09 — REGNUM Союз парламентариев Абхазии распространил 3 сентября обращение призывал всех граждан республики принять участие в выборах. Об этом сообщает «Абхазия-Информ».

Союз парламентариев в своем заявлении также обратился к кандидатам в президенты и их сторонникам с призывом «достойно провести предстоящее голосование, тем самым в очередной раз доказать себе и всему миру, что мы (абхазы — примечание ИА REGNUM) граждане правового государства».

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 8 сентября.

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