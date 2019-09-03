Киев, , 15:06 — REGNUM Те изменения в Конституцию Украины, которые на рассмотрение Верховной рады внес президент страны Владимир Зеленский, являются бессистемными и «отчасти бессмысленными, отчасти вредными».

Об этом журналистам 3 сентября заявил депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно политик отметил намерение Зеленского через конституционные и другие изменения фактически переподчинить себе все силовые структуры.

«Если посмотреть на некоторые изменения, конституционные и законодательные, то он собирается фактически подчинить себе все силовые структуры, начиная от Нацгвардии», — отметил Рахманин.

Он также заявил, что не помнит в новейшей истории Украины ни единого субъекта законодательной инициативы, который бы делал попытки изменить Конституцию таким «очень странным, отчасти наглым образом».

В завершение Рахманин высказал мнение, что большинство депутатов Рады вообще не понимают, о чём идет речь в конституционных законодательных инициативах от Зеленского.

ИА REGNUM отмечает, что после непродолжительных дебатов депутаты Рады своим решением уже направили в Конституционный суд для получения заключения законопроект о закреплении полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований. Всего Зеленский предложил парламенту определиться по семи таким законопроектам, в той или иной степени усиливающим его полномочия.

В случае положительного вердикта Конституционного суда по этим законопроектам депутаты должны поддержать их не менее чем 300 голосами.