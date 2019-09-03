Берлин, , 15:05 — REGNUM В Германии полным ходом идет расследование убийства предполагаемого исламиста из Грузии, в котором подозревают гражданина Российской Федерации. Журналисты считают, что подозреваемый может быть сотрудником российских спецслужб.

40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия в полдень 23 августа в берлинском районе Моабит у оживленного перекрестка, пишет газета Berliner Morgenpost. По реконструкции следователей, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся при помощи электроскутера. По подозрению в убийстве спустя несколько часов был задержан 49-летний российский гражданин. Свидетелей преступления достаточно, и полиция не сомневается, что арестовала нужного человека. Подозреваемый хранит молчание. Водолазы обнаружили на дне Шпрее орудие убийства, а вот связи между вероятным убийцей и жертвой — нет.

Власти Германии заявляют, что расследование ведется по всем направлениям. Но прежде всего рассматривается версия заказного убийства.

Убитый Хангошвили, проживавший с семьей в Берлине и спешивший в роковой день в мечеть, известен властям у себя на родине как участник Второй чеченской войны, сражавшийся на стороне боевиков. Во время войны он выступал как посредник между грузинскими властями и террористами. По данным российской Федеральной службы безопасности Хангошвили являлся членом группировки «Кавказский эмират» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Властям Германии так же известно, что он был близок к исламистам.

Газета Spiegel в эксклюзивном материале для подписчиков пишет, что подозреваемый в убийстве прибыл в Германию под видом туриста из России. В документах, поданных на получение визы, он указывается как прописанный в Санкт-Петербурге уроженец Иркутска Вадим Андреевич Соколов. Однако человека с такими личными данными нет в российском паспортном реестре. Номер заграничного паспорта якобы указывает на причастность к его выдаче министерства внутренних дел России, пишет газета.

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