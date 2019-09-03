Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам тюрьмы по двум причинам — из-за упоминания детей и ввиду установки правоохранительных органов на максимально жесткие, но не беззаконные приговоры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 сентября, политолог Владимир Васильев, комментируя решение Пресненского суда Москвы.

Как сообщалось ранее, суд приговорил Синицу к пяти годам колонии за экстремизм. Речь идет о комментарии под одной из записей в социальной сети Twitter, в которой блогер оставил не слишком завуалированную угрозу в адрес детей сотрудников правоохранительных органов.

«Первая и главная причина жесткости приговора — это упоминание детей. Их не то что трогать — их даже упоминать в таком контексте нельзя.

Упоминание со стороны Синицы имело целью определенное устрашение сотрудников правоохранительных органов, оказание на них психологического давления. Скорее всего он не планировал реализовывать ничего подобного. Но сам факт перехода этой черты плох тем, что прокладывает некоторую психологическую тропинку.

Сегодня он сказал то, что сказал. Завтра кто-то развил эту тему. Мысль со временем может материализоваться, и абстрактная, почти нереальная угроза может стать вполне конкретной. Так что по всем признакам речь идет о преступлении.

Вторая причина жесткости приговора — установка следственных органов на максимальные сроки. Но действовать при этом они призваны по закону. Поэтому пять человек освобождены от ответственности, хотя для Следственного комитета это ЧП. Таким образом власть демонстрирует, что здесь есть жесткость, но нет беззакония.

Что касается самого Синицы, то и два года заключения было бы вполне достаточно, чтобы охладить всех остальных. Ему самому этого тоже вполне бы хватило. Но установка на показательность привела к тому, что дали пять лет», — отметил Владимир Васильев.