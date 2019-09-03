Москва, , 14:53 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко сделал за нынешнего президента Владимира Зеленского всю грязную работу, считает экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 3 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Порошенко и Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что Зеленский по ночам молится бюсту Порошенко. По одной простой причине — Порошенко сделал за него всю грязную работу. Он ему определил курс, и теперь Зеленскому нужно только лакироваться. Делать красивую мину при плохой игре. А задача очень простая — подготовить Украину к передаче под контроль транснациональных корпораций», — сказал Колесниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины заявил, что иностранные граждане смогут купить на Украине земли сельхозназначения при условии регистрации юридического лица и внесения налогов в бюджет государства. Также отметим, что, по словам политолога Сергея Маркова, свободная продажа иностранцам сельскохозяйственных земель на Украине представляет большую угрозу для этой страны, так как на Украину придут «мафиозные группировки».

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