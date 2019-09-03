Сеул, , 14:56 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, южнокорейская делегация во главе с заместителем премьер-министра и министр финансов Хон Нам Ки отправилась в Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Известно, что южнокорейские чиновники намерены принять участие в различных заседаниях форума.

Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым. Ожидается, что стороны обсудят пути укрепления экономического сотрудничества. Также в рамках своего визита в Россию министр финансов Южной Кореи намерен встретиться с южнокорейскими предпринимателями, работающими в России.

Известно, что со стороны Северной Кореи Восточно экономический форум посетит делегация во главе с министром внешней экономики Ли Рён Намом.

Как отметили в министерстве, официальных переговоров между Югом и Севером не запланировано, однако никто не исключает возможности случайной встречи и диалога представителей двух стран.

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся с 2015 года во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.