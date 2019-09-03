Берлин, , 14:53 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель направила премьер-министру Украины Алексею Гончаруку приглашение посетить Берлин, сообщило 3 сентября издание Liga.net.

«Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью», — сказано в письме.

Меркель выразила заинтересованность в углублении двусторонних экономических отношений Украины и Германии и пригласила Гончарука посетить Берлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Берлине состоялась встреча советников лидеров России, Германии, Франции и Украины. Главной задачей встречи была организация саммита лидеров стран «нормандской четвёрки».

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