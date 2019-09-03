Минск, , 14:30 — REGNUM Ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к новой гонке вооружений, заявил 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Реальная возможность появления этих вооружений в Европе — это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений», — заявил Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В МИД РФ заявили, что США, проведя испытания крылатой ракеты, взяли курс на нагнетание военной напряжённости

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