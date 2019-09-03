Габороне, , 14:33 — REGNUM Президент Ботсваны Мокгветси Масиси назначил датой парламентских и местных выборов 23 октября 2019 года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Независимой Избирательной комиссии (IEC) Ботсваны.

В ходе голосования будут избраны 57 представителей Национального собрания и 490 представителей местных органов власти, говорится в заявлении пресс-секретаря комиссии Осупиле Мароба. Лидер политической партии, которая получит большинство мест в парламенте, впоследствии станет президентом страны.

Демократическая партия Ботсваны (БДП) находится у власти с момента обретения страной независимости от Великобритании в 1966 году, но ее поддержка постепенно ослабевает, и в 2014 году она впервые проиграла всенародное голосование.

Масиси пришел к власти в апреле 2018 года, сменив Яна Хаму, который был президентом в течение 10 лет.

Главным соперником БДП на выборах является оппозиционная коалиция «Зонт демократических перемен» (UDC), которая заявляет, что БДП находится у власти слишком долгое время, и ее политика способствует росту «коррупции, безработицы и неравенства». Масиси, в свою очередь, пообещал провести реформы по борьбе с безработицей и коррупцией.