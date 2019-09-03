«Мы никогда не принимали никаких решений о прямых переговорах с США», — заявил президент Ирана Хасан Рухани на открытой сессии парламента, исключив тем самым возможность непосредственных контактов с американской стороной по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, сообщает 3 сентября Синьхуа со ссылкой на официальное агентство ИРНА.

Тегеран, , 14:23 — REGNUM Однако, если с Ирана будут сняты санкции, Тегеран готов вступить в переговоры в формате 5+1, с участием пятёрки постоянных членов Совета Безопасности ООН, отметил глава государства. Также условием для возобновления переговоров он назвал возвращение США к фактическому выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США в мае 2018 года вышли в одностороннем порядке.