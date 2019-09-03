Ташкент, , 14:19 — REGNUM В Узбекистане 3 сентября состоялась официальная церемония открытия филиала Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт», передает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, глава Росатома Алексей Лихачёв, руководство министерства энергетики республики, Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» и другие.

Делегация России сегодня также посетит перспективную площадку, выбранную для строительства первой в Узбекистане АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане конкурс на поступление в филиал МИФИ был объявлен в марте 2018 года, заявки подали 326 абитуриентов.

Идея открытия филиала МИФИ принадлежит главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, основными направлениями деятельности нового вуза определены подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров в сфере ядерной энергетики и теплофизики, в вузе также будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в области ядерной физики.