Киев, , 14:14 — REGNUM Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины нового созыва Давид Арахамия уверен, что снятие депутатской неприкосновенности было проголосовано без нарушений процедуры.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента сегодня, 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия заявил, что в президентской партии из-за огромного резонанса законопроекта все процедурные вопросы проверяли «по три раза». Он уверен, что Конституционный суд, в случае обращения в этот орган недовольными депутатами, подтвердит факт отсутствия нарушений.

«Как вы считаете, мы были бы такими дураками, что брали бы и нарушали регламент и нормы, если это первое обещание, которое мы давали избирателям? Мы проверяли это три раза. Нет никаких нарушений», — подчеркнул соратник Зеленского.

Также Арахамия уверил, что за политические высказывания какие-то преследования ни одному депутату не грозят, речь идет исключительно об уголовных правонарушениях.

«Если люди — профессиональные мафиози, они должны быть профессиональными мафиози вне парламента», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада 373 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже заявили, что обжалуют снятие неприкосновенности в Конституционном суде из-за ряда нарушений регламента при рассмотрении документа.

Также стоит отметить, что один из лидеров «Батькивщины», юрист Сергей Власенко накануне устроил демарш на заседании парламентского правового комитета, где обсуждалось снятие неприкосновенности, заявив о нарушениях закона при рассмотрении законопроекта. Но сегодня фракция Тимошенко в полном составе поддержала снятие депутатской неприкосновенности.