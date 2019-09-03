Москва, , 14:12 — REGNUM Британская политическая элита утратила историческую память, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя политический кризис, разразившийся в Великобритании.

«Борис Джонсон спровоцировал конституционный кризис, который сравним с конфликтом, породившим английскую революцию в XVII веке или Славную революцию (свержение короля Якова II Стюарта с британского престола в 1688 году — прим. ИА REGNUM), — сказал Кагарлицкий. — Мне кажется, это свидетельствует об утрате частью британской политической элиты исторической памяти, что было всегда самой сильной их стороной. То есть деградация правящих кругов в лице Бориса Джонсона очевидна. Другие премьер-министры, даже сталкиваясь с подобными ситуациями, на столь радикальные шаги не решались».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании выступили в защиту парламента, работу которого приостановил премьер-министр Борис Джонсон. Соответствующую петицию, опубликованную на сайте законодательного органа, за сутки подписали более 1 млн человек. В ней говорится, что работу парламента нельзя остановить и его нельзя распустить.

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