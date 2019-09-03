Москва, 3 сентября 2019, 14:12 — REGNUM Британская политическая элита утратила историческую память, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя политический кризис, разразившийся в Великобритании.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании выступили в защиту парламента, работу которого приостановил премьер-министр Борис Джонсон. Соответствующую петицию, опубликованную на сайте законодательного органа, за сутки подписали более 1 млн человек. В ней говорится, что работу парламента нельзя остановить и его нельзя распустить.
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