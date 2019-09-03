Иерусалим, , 14:16 — REGNUM Консультации, нацеленные на проведение новой встречи глав структур национальной безопасности Израиля, США и России проводят представители трех стран. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает 3 сентября телеканал Sky News Arabia.

Три стороны намерены организовать и провести в течение ближайших недель встречу с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры глав Совбезов Израиля, России и США прошли в Иерусалиме в июне этого года. Встреча, продолжавшаяся около 2,5 часов, была главным образом посвящена Сирии и Ирану. В частности, Нетаньяху тогда заявил об отсутствии опасности для российских войск в Сирии со стороны израильских военных, которые реализуют на сирийской территории «свое право на самозащиту».

Читайте также: Нетаньяху: Операции Израиля в Сирии безопасны для российских военных

Также по теме: Провал встречи в Израиле