Киев, , 14:23 — REGNUM На следующей неделе в Верховную раду будет внесён законопроект об ограничении иммунитета президента и процедуре привлечения его к ответственности. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщило 3 сентября информационное агентство УНН.

«Мы вносим на следующей неделе один из наших законов — закон об иммунитете, это процедура, которая позволяет привлекать к ответственности президента Украины», — рассказал он.

Он отметил, что партия «Слуга народа», занимающая большинство мест в парламенте, продемонстрировала, что вопрос снятия неприкосновенности с депутатов можно решить за пять дней.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», ранее Верховная рада Украины 373 голосами отменила депутатскую неприкосновенность.

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