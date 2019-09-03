Киев, , 14:04 — REGNUM

«В семье лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко произошло горе». 3 сентября отсутствовала на второй сессии Верховного Совета 9-го созыва. Об этом 3 сентября заявил в кулуарах парламента депутат Верховной рады, член фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко, комментируя отсутствие в Раде Тимошенко.

«Мы сочувствуем её семье, горе. Из-за семейных обстоятельств Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние сочувствия. Думаю, она сама объяснит… Такова жизнь», — сказал Наливайченко.

Официальных сообщений «Батькивщины» относительно причин отсутствия Тимошенко не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября фракция «Батькивщина» поддержала проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов. При этом депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко призвал Раду также снять неприкосновенность с судей и президента Украины Владимира Зеленского.